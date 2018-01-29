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PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler

Terör örgütü PYD'nin Rusya'daki Eş Başkanı Ferhat Patiyev, örgütün Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:18
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler

Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın, Afrin için Esed'le görüştüğü ve Afrin'i rejime teslim etmek istedikleri yönündeki iddiaya örgütten yalanlama geldi.

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Örgütün, sözde "Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımadan Esed'in Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" şeklinde üst perdeden mesaj vermesi dikkat çekti.

Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin Rusya şubesi Eş Başkanı Patiyev, "PYD'nin Afrin'i Suriye yönetimine verme eğiliminde olduğuna dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Afrin'in ayrılmaz bir parçası olduğu Kuzey Suriye Federasyonu'nun statüsü resmen tanınmadıkça, Suriye hükümet güçlerinin Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, terör örgütü PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da PYD'yi ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İkraİkra1 sa önce
    Benim daha iyi bir fikrim var...esed de afrinegirsin. Topunuzu bir temizleyelim gelmisken..toprakta yer mi yok??
  • MuratMurat1 sa önce
    Cabuk olmaz isek teslim ederler gorusme yapmaya o ladar konusmaya gerek yok bizim varligimiza tahammul et al kontrol sende olsun derse esed evet derse is tamam olur
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