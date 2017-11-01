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PYD 4 bin Iraklı mülteciyi sürgün etti

Suriye'nin doğusundaki El Hul kampında yaşayan 4 bin Iraklı sığınmacı, PYD tarafından kamptan kovuldu

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:55
PYD 4 bin Iraklı mülteciyi sürgün etti

Suriye'nin doğusundaki El Hul kampında yaşayan 4 bin Iraklı mültecinin PYD tarafından kamptan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali el-Bayati, Suriye'nin Haseke kentinin güneydoğusunda yer alan kampı kontrol eden PYD'nin, Iraklı mültecileri, DEAŞ'ın birkaç kilometre uzağındaki bölgelere gönderdiğini belirtti.

Bayati, militanların kamptaki Iraklıları, DEAŞ'ın kontrol bölgelerinden sadece birkaç kilometre uzaktaki tehlikeli alanlara sürüklediğini söyledi.

Söz konusu olayın perde arkasında Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki krizden kaynaklı siyasi yaklaşımlar olduğunu savunan Bayati, kampın bulunduğu alanın Suriye rejiminin kontrolü dışında olması sebebiyle Irak makamlarının herhangi bir resmi temasta bulunamadığını ifade etti.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı'na göre, ülkede yaşanan şiddet olayları dolayısıyla 4 milyon civarında Iraklı ülke içinde göçmen duruma düşerken, binlercesi de komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:55
  1. Suriye'
  2. Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı
  3. El Hul

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