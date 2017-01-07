Putin'le Peskov arasında yaşanan ilginç diyalog!

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir sorusuna cevap veremediğini canlı yayında itiraf etti.

Putin'le Peskov arasında yaşanan ilginç diyalog!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 23:19
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Katıldığı bir Rus televizyonu programında Rus liderle arasında geçen ilginç olayı anlatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen toplantılarda konsantre olabilmek gözlerimi hafif kapatıyorum. Şöyle düşünün, bir klasik müzik konserindesiniz… Bir gün Federal Konsey toplantısında kameraman gözlerim hafif kapalıyken beni görüntüledi. Rusya Devlet Başkanı Putin toplantıda konuşma yapıyordu. 

‘SİZ NERDEN BİLİYORSUNUZ, SİZ Kİ TOPLANTIDA UYUYORDUNUZ’

Toplantıdan 2 saat sonra Putin beni arayarak, ‘Dmitriy Sergeyeviç, konuşmadaki noktalar ve vurgular nasıl idi, nasıl dile getirildi?’ diye sordu. Ben de, “Vladimir Vladimiroviç, muhteşem, bence doğru bir hedef ve kitlelere ulaşan mesaj” diye yanıtladım. Küçük bir duraksamanın ardından Putin şunu sordu: ‘Dmitriy Sergeyeviç, siz nereden biliyordunuz?’ Ben ne yanıt vereceğimi bilemiyordum. Sinirli şekilde mırıldanmaya başladım. Ve Putin şöyle devam etti: ‘Dmitriy Sergeyeviç, siz ki tüm toplantıda uyuyordunuz.’”

 

 
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