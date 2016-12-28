Putin'in teklifine Erdoğan'dan tek şart!

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye için yürütülen Cenevre görüşmelerinin boş çıktığını, yeni adresin Astana olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine konuyla ilgili düşüncelerini ve son gelişmeleri aktaran Erdoğan, Putin'in Cenevre yerine kendisine Astana'yı önerdiğini söyledi. Erdoğan, Putin'in bu önerisine "bizim açımızdan sıkıntı olmaz, ancak masada terör örgütleri olmayacak" dediğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda Sayın (Vladimir) Putin ile yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Ona nasıl bakarsınız' dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MASADA OLMAZSA SIKINTI YOK" DEDİM

'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor, bu seviyede iş yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama daha sonraki seviyede hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa tabii ki bunu yine liderler seviyesinde de görüşmek suretiyle adımlar atılır ama bu liderler seviyesinde de kim katılacak bu da önemli. Onun için ilk adım dışişleri bakanları seviyesinde ve terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak ve terör örgütleri katılmadan bu görüşmeler başlayıp bunu bir yere kavuşturabilirsek, bu tabii bizleri mutlu edecektir.

"SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'IN DA KATILMASINI İSTERİZ"

İlk etapta ılımlı muhalifler gibi bunun yanında İran, Rusya, Türkiye gibi, katılırsa, katılması halinde Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkelerin burada yer alması bizim temennimizdir. Çünkü onların burada bir emeği var, burada iyi niyetle yaptıkları bir destek var, çalışma var."