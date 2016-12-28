Cloudflare

Putin'in teklifine Erdoğan'dan tek şart!

Suriye görüşmeleri konusunda Cenevre'nin boş çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'ye Astana'yı teklif ettiğini söyledi.

Putin'in teklifine Erdoğan'dan tek şart!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 00:08
Bu haber 56.439 kez okundu

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye için yürütülen Cenevre görüşmelerinin boş çıktığını, yeni adresin Astana olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine konuyla ilgili düşüncelerini ve son gelişmeleri aktaran Erdoğan, Putin'in Cenevre yerine kendisine Astana'yı önerdiğini söyledi. Erdoğan, Putin'in bu önerisine "bizim açımızdan sıkıntı olmaz, ancak masada terör örgütleri olmayacak" dediğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda Sayın (Vladimir) Putin ile yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Ona nasıl bakarsınız' dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MASADA OLMAZSA SIKINTI YOK" DEDİM

'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor, bu seviyede iş yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama daha sonraki seviyede hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa tabii ki bunu yine liderler seviyesinde de görüşmek suretiyle adımlar atılır ama bu liderler seviyesinde de kim katılacak bu da önemli. Onun için ilk adım dışişleri bakanları seviyesinde ve terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak ve terör örgütleri katılmadan bu görüşmeler başlayıp bunu bir yere kavuşturabilirsek, bu tabii bizleri mutlu edecektir.

"SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'IN DA KATILMASINI İSTERİZ"

İlk etapta ılımlı muhalifler gibi bunun yanında İran, Rusya, Türkiye gibi, katılırsa, katılması halinde Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkelerin burada yer alması bizim temennimizdir. Çünkü onların burada bir emeği var, burada iyi niyetle yaptıkları bir destek var, çalışma var."

 
EtiketlerGine Cumhurbaşkanı Conde ile AnkaraCumhurbaşkanlığı KülliyesiErdoğanPutin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…

Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!

Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Yoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehitYoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehit

Tunceli'de yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede devam eden çatışamada 1…

Silivri'de yine kuş uçurtulmuyorSilivri'de yine kuş uçurtulmuyor

Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine…

FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!

Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller…

Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdiÇavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her…

Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım…

O hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldiO hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve…