Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre büründü!

Peskova, Rusya Premier Lig ekibi Terek Grozni'ye, Ramzan Kadirov'un babası Ahmat Kadirov'un ismi verilmesi için düzenlenen törene katılmak üzere, Kadirov'un davetiyle Çeçenistan'a gitti.

Ziyaretinin ilk gününde Ahmet Kadirov adına inşa edilen 'Çeçenistan’ın Kalbi Camii'ni ziyaret eden Peskova, tesettürlü olarak girdiği camide verdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı.