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Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre büründü!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskova, Çeçenistan ziyaretinde tesettüre girdi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:31
Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre büründü!

Peskova, Rusya Premier Lig ekibi Terek Grozni'ye, Ramzan Kadirov'un babası Ahmat Kadirov'un ismi verilmesi için düzenlenen törene katılmak üzere, Kadirov'un davetiyle Çeçenistan'a gitti.

Ziyaretinin ilk gününde Ahmet Kadirov adına inşa edilen 'Çeçenistan’ın Kalbi Camii'ni ziyaret eden Peskova, tesettürlü olarak girdiği camide verdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:31
  1. Peskova
  2. Rusya Premier Lig ekibi Terek Grozni
  • EKOLLEKOLL4 dk önce
    Yakışmış.Inşallah müslüman da olur .
  • tuğrultuğrul7 dk önce
    Keş ke saadete erse, yeniden doğmuş olur...
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