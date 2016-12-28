Cloudflare

Putin’in sır küpü de ölü bulundu

1 haftada 3 üst düzey diplomatını kaybeden ve uçak kazası yaşayan Rusya'da bir şok daha yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'sır küpü' olarak bilinen iş adamı Oleg Erovinkin arabasında ölü bulundu.

Putin’in sır küpü de ölü bulundu
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:48
Bu haber 6.984 kez okundu

Rusya 10 günde beşinci şoku yaşadı. Moskova'yı sarsan kaza ve suikastların ardından 'Kremlin'in kara kutusu' denilen iş adamı Oleg Erovinkin arabasında ölü bulundu.

Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya'nın peşini bırakmıyor. Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un FETÖ'nün suikastına kurban gitmesi, Dışişleri'nde çalışan diplomat Petri Polşikov'un evinde ölü bulunması, önemli operasyonlara şahitlik ettiği düşünülen NATO Denetçisi Yves Chandelon'un başından vurulması ve Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçağın Karadeniz'e düşmesinin ardından şimdi de Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamı hayatını kaybetti. Şirketin başkanı İgor Seçin'in sağ kolu olan Oleg Erovinkin'in cansız bedeni arabasında bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, 'Kremlin sırlarının koruyucusu' olarak biliniyordu.

FSB GENERALİ

Star'da yer alan habere göre, dört senedir Seçin'in yardımcılığını yapan Oleg Erovinkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göreve geldikten sonra kendi etrafındaki şirketlerin yönetimi için atadığı başkan yardımcılarından biriydi. Novaya Gazeta'dan Andrey Lipski'nin 'istihbarat çeperi' olarak tanımladığı 'enerji şirketlerinin ajan kökenli ikinci adamları', Kremlin'e danışmadan talimat verebilecek düzeyde kişilerden oluşuyor. Kendisinin de bu çeperde bulunduğu bilinen Erovinkin'in cinayetinin doğrudan Putin'e verilen bir mesaj olduğu ve işin arkasında CİA olduğu düşünülüyor.

CIA'İN HEDEFİYDİ

Eski Rus ajanı Erovinkin üzerinden İgor Seçin ve Moskova yönetimine mesaj verildiği tahmin ediliyor. 2003 yılında Batı ve ABD ile yakın ilişkileriyle bilinen Mihail Khodorkvski, Yukos isimli petrol şirketinin ödenmemiş vergi borçları nedeniyle tutuklandığı sırada JSC Rosneft'in başında olan Seçin'i kendisine kumpas kurmakla suçlamıştı. Khodorkvski'nin şirketi parçalar halinde tasfiye edildikten sonra Ağustos 2006 tarihinde iflas etmişti. Batı yanlısı Khodorkvski'nin çöküşünün ardından ABD, Seçin'i hedef tahtasına oturtmuştu. 20 Mart 2014'te Washington yönetimi Rosneft Başkanı İgor Seçin'e 'Ukrayna'daki olaylarda parmağı olduğu' gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

AVRUPALI IRKÇILARIN MALİ KAYNAĞI

Arabasında ölü bulunan eski istihbaratçı Oleg Erovinkin'in çalıştığı enerji devi Rosneft, Rusya'nın Avrupalı aşırı sağcılara kredi sunarken kullandığı şirketlerden biri. Fransız aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'ye 9 milyon avro yollayan banka First Czech-Russian Bank ile Rosneft arasındaki ilişki bir hayli ilginç. İslam karşıtı Ulusal Cephe'ye para aktaran bankanın yüzde 94 hissesine sahip olan enerji şirketi Stroytransgaz aynı zamanda Erovinkin'in çalıştığı Rosneft ile ortak. Bu her iki şirketin ikinci adamları ise Putin'e yakın eski ajanlardan oluşuyor.

TILLERSON İLE ARASI İYİYDİ

WashIngton'ın 2014 yılında Ukrayna'daki karışıklığı körüklediği bahanesiyle hakkında yaptırım uyguladığı Rosneft Başkanı İgor Seçin'in Trump yönetimiyle arası gayet iyi. Yaptırımlar arasında seyahat ve Amerikalı şirketlerle ticaret yasağı bulunmasına rağmen, Seçin ile Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın üst düzey yöneticisi olduğu Exxon Mobil arasında büyük bir ortaklık mevcut. Tillerson Dışişleri Bakanı seçildikten sonra Seçin, Batı medyası tarafından en güçlü iş adamlarından biri olarak gösteriliyordu.

 
EtiketlerKaradenizABDAmerikaOrduAvrupaAnkaraStarRusyaUkraynaNATOUlusWashingtonKızıl Ordu KorosuAnkara Büyükelçisi Andrey KarlovFETÖ'nün suikastıOleg ErovinkinMoskovaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

cemaleddin

Demekki düsman uyumuyor. Süpürge ile temizlik yapiyor. Bizde dikkatliolmaliyiz. Her kurum ve kurulush pür-dikkat savunulur halde olmali. Aynen dini cemaatlerde. Bu feto 15 temmuzda,17,25 aralikda veya gezi de basarili olsalardi ilk önce kendine rakib dini teshkilatlari yok edecekti. Bu görüs gecerlidir. Aynen Aladag daki kursun kundaklama süphesi büyük oldugu gibi yenileri yapilabilinir.

Cevapla

Gürhan

Rusya nükleer atsın diye uğraşıyorlar

Cevapla

sevket çelik

Büyük şeytan putini savaşa zorluyor dünyayı yöneten bu çeteler savaş çıkarmakla çok kararlı gözüküyor aman dikkat amerika serseri mayin gibi bakalım nerede patlıyacak türkiye rusya çok dikkatli olmalı

Cevapla

Hepkahraman Türkmilleti.

Eden bulur kabağın sahibi var kıssasında olduğu gibi Suriyede ki o mazlum kardeşlerimizin ve masum çocukların sahibi YüceAllah el kahhar ismi lafsı ile en güzel isimler onundur.O yıkılan evlerinin altında kalan o sabiyi yüzü gözü kan içinde toz içinde bırakan ey Rusya men dakika dukka.

Cevapla

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Afganistan: Rusya ve İran Taliban ile görüşüyorAfganistan: Rusya ve İran Taliban ile görüşüyor

Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer, Rusya ve İran'ın…

Almanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruzAlmanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer, Suriye çapında bir…

BM'den ateşkes açıklamasa!BM'den ateşkes açıklamasa!

BM Suriye Özel Temsilci Mistura, 20 Aralık'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran…

Esed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattıEsed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattı

Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile…

İsrail: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederizİsrail: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile bir…

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Japon resmi haber yayın kuruluşundan gelen bilgiye göre Japonya'da 6,3…

Tunus'ta tren kazası: 5 ölüTunus'ta tren kazası: 5 ölü

Tunus'ta trenin hemzemin geçitte otobüse çarpması sonucu 5 kişi öldü,…

Amerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyorAmerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyor

ABD'li köşe yazarı Jerome Corsi, çarpıcı bir makale kaleme aldı.…

Amerika Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!Amerika Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…