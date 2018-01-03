Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin’in koltuğuna aday

Rusya’da 18 Mart 2018’de yapılacak seçimlerde Putin’e rakip olduğunu açıklayan Müslüman gazeteci Aina Gamzatova’nın 300 bin imza toplaması gerek.

03 Ocak 2018 Çarşamba 03:45
Putin’in koltuğuna aday

Rusya’da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Vladimir Putin’in rakipleri belli oluyor. Son olarak Müslüman gazeteci Aina Gamzatova, merkezi seçim komitesine evraklarını götürerek adaylığını açıkladı. Rusya’ya bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki yerel bir girişim tarafından başkan adayı olarak gösterilen Gamzatova, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışacak. Ancak 46 yaşındaki gazetecinin seçimlere katılabilmek için öncelikle Rusya’nın her bölgesinden toplam 300 bin imza toplayabilmesi gerekiyor.

Dağıstan Müftüsü’nün eşi olan Gamzatova, aynı zamanda eşinin danışmanlığını da yürütüyordu. Gamzatova son dönemde yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettirmeyi de başarmıştı. Rusya’nın ilk Müslüman kadın başkan adayı, henüz detaylı seçim programını açıklamadı ancak seçim kampanyasını ulusal birlik ve bağlılık üzerine kurması bekleniyor. 18 Mart’ta sandık başına gidecek olan Rusya’da geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Vladimir Putin de bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu. Daha önce ünlü televizyon sunucusu Ksenia Sobchak, vinç operatörü Natalya Lisitsina ve Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Zhirinovsky gibi isimler seçimlerde aday olduklarını duyurmuşlardı. Merkezi Seçim Komisyonu, 21 siyasi partinin ve 30 bağımsız politikacının seçimlere katılma niyetlerini açıkladıklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 03:45
  1. Vladimir Putin
  2. Vladimir Zhirinovsky
  3. Rusya
  4. Aina Gamzatova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    1. Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi:..
    2. 'Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü '
    3. Kartel çarpıttı ‘MEB’ açığa aldı
    4. Putin’in koltuğuna aday
    5. CHP’nin darbeci aşkı sürüyor
    6. BAE’de Lawrencelar yetişiyor
    7. Vatan şairine hain muamelesi
    8. Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    9. Türkiye 2017’de şaha kalktı
    10. Akit ailesinden çifte ziyaret
    11. İsrail'e beklenmedik şok! Silah..
    12. Beyaz Saray sözcüsünden İran açıklaması
    13. Trump'tan Pakistan'ın ardından..
    14. ABD'ye ortalığı karıştıracak İran..
    15. Peru'da korkunç facia! Yolcu otobüsü..
    16. Terör devleti İsrail'den tehdit: 3 ay..
    17. İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili..
    18. Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Büyük..
    19. CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için..
    20. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...