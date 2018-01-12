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Putin’in kimi ima ettiğini Rus televizyonu açıkladı

Rusya televizyonu 1. kanalı haber bülteninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarından sonra İHA saldırısı konusuna geniş yer ayrıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 12:54
Putin’in kimi ima ettiğini Rus televizyonu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü “Suriye’de 6 Ocak Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırısının arkasında Türkiye yönetimi ya da Türk askerinin olmadığını biliyoruz. Ama provokasyonun kimin tarafından düzenlendiğini de çok iyi biliyoruz” ifadesiyle kimi kastettiğini Rus askeri uzmanları yorumladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri burada görüş bildirdi. Haber programında iki önemli tespitte bulunularak şöyle dendi:

“Amatör görüntü verilmiş İHA araçları uzaktan kumanda edilmiyordu. Nereyi vuracaklarına dair koordinatlar önceden girilmişti. Drone havalandıktan sonra otomatik olarak hedefi bulmaya programlanmıştı. Bunu gerçekleştirmek için Rusya’nın Hmeymim üssündeki yapılanmanın son halinin koordinatlarının saldırganların elinde var olması gerekiyordu. Bu veriler serbest erişimde yok. İnternetten bulunamaz. Bunları sadece Suriye’deki duruma hakim gelişmiş teknolojiye sahip başka bir ülke biliyor. Nitekim İHA saldırısı başladığında bölge üzerinde ABD’ye ait profesyonel bir insansız gözlem aracı da uçuyordu. Amerika’ya ait bu insansız gözlem uçağı pekala hedef koordinasyonu görevini üstlenmiş olabilir.”

“Saldırının birkaç terörist işi olmadığının ikinci önemli kanıtı bombalarda kullanılan patlayıcının türü. Rusya’da buna TEN deniyor (Semtex-H). Bu patlayıcı maddenin karmaşık kimyasal formülü olduğu için her parti patlayıcının hangi fabrikadan çıktığının izlerini taşıyor. Parmak izi gibi. Hmeymim saldırısında militanların kullandığı TEN patlayıcı maddesi dünyada birkaç yerde ve Ukrayna’daki Şostkinskiy kimyasal maddeler fabrikasında üretiliyor. Kimyasal analiz daha bitmedi. Yakında alınan sonuçlara göre daha kesin konuşulabilir” dendi.


Rusya’dan ABD ve Ukrayna’yı işaret eden açıklamalar yapılmasından kısa bir süre sonra Washington ve Kiev iddiaları reddeden açıklamalar yapmıştı. Kaynak-Hürriyet

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 12:54
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. Rusya Savunma Bakanlığı
  5. İHA araçları
  6. Hmeymim üssü
  7. ABD
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