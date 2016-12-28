Putin’in kara kutusu ölü bulundu

Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya’nın peşini bırakmıyor. Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un FETÖ’nün suikastına kurban gitmesi, Dışişleri’nde çalışan diplomat Petri Polşikov’un evinde ölü bulunması, önemli operasyonlara şahitlik ettiği düşünülen NATO Denetçisi Yves Chandelon’un başından vurulması ve Kızıl Ordu Korosu’nu taşıyan uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından şimdi de Rus enerji devi Rosneft’in ikinci adamı hayatını kaybetti. Şirketin başkanı İgor Seçin’in sağ kolu olan Oleg Erovinkin’in cansız bedeni arabasında bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, ‘Kremlin sırlarının koruyucusu’ olarak biliniyordu.