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Putin'in Abhazya ziyaretine ABD'den tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta gerçekleştirdiği Abhazya ziyaretini uygun bulmadıklarını söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:12
Putin'in Abhazya ziyaretine ABD'den tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Putin'in 'Rusya işgali altındaki Gürcistan toprağı' olan Abhazya'ya yaptığı ziyaretin uygunsuz ve Rusya'nın tarafı olduğu Cenevre Uluslararası Görüşmeleri'nin ilkeleriyle çelişkili olduğunu düşünüyor" dedi.

'RUSYA, SİLAHLI GÜÇLERİNİ SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ KONUMLARINA ÇEKMELİ'

Öte yandan Nauert, ABD'nin, Gürcistan'ın egemenliğini ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen sınırlar dahilinde toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasını da reddettiklerini kaydeden ABD'li sözcü, "Washington, Moskova'yı silahlı güçlerini 2008 tarihli ateşkeş anlaşması uyarınca savaş öncesindeki konumlarına çekmeye ve Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararını iptal etmeye davet ediyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ABHAZYA'DA HACİMBA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Salı günü Abhazya'ya giden Putin, Pitsunda kentinde Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba ile bir araya gelmişti. Rus lider, Abhazya'nın güvenliğini ve bağımsızlığını garanti etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

RUSYA, 2008'DE ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI

Abhazya ve Güney Osetya, 1990'lı yılların başında Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Gürcistan, 8 Ağustos 2008'de Güney Osetya'da askeri operasyon başlatmış ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği operasyonda başkent Şinvali de büyük zarar görmüştü. Bölgeye askeri birliklerini gönderen Rusya, 5 gün süren çatışmalar sonucunda Gürcü birliklerini püskürtmeyi başarmıştı. Rusya yönetimi, çatışmaların ardından 26 Ağustos'ta Abhazta ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını resmen tanımıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:12
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
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