Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı

Rusya Merkez Seçim Komitesi, başkanlık seçimleri için Ayna Hamzatova'nın adaylığını kabul etmedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:20
Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı

Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinin baş müftüsünün eşi ve ve "İslam" dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova'nın Rusya başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğunu açıklamıştı. Ancak Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Hamzatova’nın adaylığını kabul etmedi. Adaylığının kabul edilmeme sebebinin ise bazı prosedürlerin doğru yapılmadığı belirtildi. Hamzatova’nın, kendisinin ve eşinin mali durumunu yansıtan belgeler de dahil olmak üzere gerekli bazı belgeleri komisyona sunmadığı sebep gösterildi.

30 Aralık'ta 542 üyeli bir girişim grubu, Dağıstan baş müftüsünün eşi olan 46 yaşındaki Ayna Hamzatova’nın Rusya başkanlık seçimlerine aday olmasını desteklemişti. Rusya'da seçim öncesi kampanya 17 Aralık'ta başladı. Rusya Başkanlık seçiminin 18 Mart 2018'de yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 15:20
  1. Ayna Hamzatova
  2. Vladimir Putin
  • Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 2099Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 20991 sa önce
    Eğer ki Putin bu Hanımefendiye müsade etseydi Rusyadaki müslümanların birleşmesinden korktuğu için aday göstermediler bu bayan seçil(e)mese bile yine bayağı oy alacağı kesindi bunu engellediler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması
  1. Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması
  2. Bakanın uçağı acil iniş yaptı! Her..
  3. Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye..
  4. Başbakan müjdeyi verdi: Bir ilimize..
  5. FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
  6. O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
  7. Bakan Zeybekci yaşadıklarını ilk kez..
  8. Diyarbakır'da korkutan patlama
  9. Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı,..
  10. HDP'li eş başkan tutuklandı
  11. Humeyni belgeselinde Ahmedinejad..
  12. ABD polisinden orantısız güç: 987 ölü
  13. CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret..
  14. Alman bakandan geri vites! 'Türkiye'..
  15. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
  16. Bakandan enflasyon açıklaması
  17. Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken..
  18. Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklamalar
  19. Turistler Türkiye'ye akın etti
  20. Kral Selman daha fazla direnemedi,..
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
Sevakin Adası'nın Türkiye'ye verilmesi Mısır'ı çıldırttı!
Sevakin Adası'nın Türkiye'ye verilmesi Mısır'ı çıldırttı!