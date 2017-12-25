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Aleksey Navalny Putin'e karşı aday oldu

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalny, gelecek yıl yapılacak Rusya başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için resmen başvuru yaptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:06
Aleksey Navalny Putin'e karşı aday oldu

Rus basınında çıkan haberlere göre, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Rusya'daki seçim yasası uyarınca başkanlığa aday olamayacağı belirtilen Navalny, Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için Rusya Seçim Komisyonuna resmi başvuru yaptı. 
 
Merkezi Moskova'da bulunan Rusya Merkezi Seçim Komisyonuna yaklaşık 700 kişiyle birlikte gelen Aleksey Navalny, burada yaptığı konuşmada, "Vladimir Putin artık başkan olmamalı. Bu seçimlerde kendisine bu mesajı göndereceğiz ve kazanmaya hazırız." dedi.
 
Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalny, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.
 
Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Aleksey Navalny'nin başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını bir çok kez belirtmişti.
 
Navalny'nin aday olup olamayacağı bir süre sonra karara bağlanacak.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:06
  1. Rusya Seçim Komisyonuna
  2. Navalny'
  3. Rusya
  • BelaBela1 sa önce
    Ah ulan yolsuzluk sen bütün yolları tıkıyorsun.
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