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Putin onay verdi! Rusya ve Ermenistan ortak ordu kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile “ortak ordu grubu” kurulmasını öngören anlaşmaya onay verdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:48
Putin onay verdi! Rusya ve Ermenistan ortak ordu kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile “ortak ordu grubu” kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı. Putin tarafından imzalanan anlaşmada, iki ülke arasında kurulacak ortak ordu grubunun faaliyetleri ve nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar yer aldı.

Anlaşmada, grubun Kafkasya bölgesinde askeri güvenliği sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Geçen yıl kasım ayında iki ülke arasında imzalanan anlaşma, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da 14 Temmuz'da onaylanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:48
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