Putin'den suikast açıklaması: Sadece Türkiye'de değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da suikaste uğrayan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un korumalarının yokluğu ile ilgili eleştirileri cevapladı.

Sputnik'in haberine göne Putin, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli silahlı korumaların sadece büyükelçilik arazisinde çalıştığını hatırlattı.

'SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, ÇOĞU ÜLKEDE BÖYLE'

Rusya parlamentosunun her iki kanadın temsilcileriyle görüşen Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliğin silahlı koruması sadece büyükelçilik arazisinde çalışır, dışarıya silahla çıkamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de değil çoğu ülkede böyle" dedi. Rus lider, "Bazı ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alınarak, farklı uygulama için anlaşmaya varılabilirdi" diye ekledi.