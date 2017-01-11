Putin'den sert tepki! Tamamen saçmalık

Rusya, ABD'li istihbarat yetkililerinin, Rusya'nın elinde Donald Trump veya ABD başkanlık seçimini kaybeden rakibi Hillary Clinton hakkında özel ve zedeleyici belgeler bulunduğu iddialarını "tamamen saçmalık" olarak değerlendirdi.



Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer iddiaların Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü belirterek, görev süresi biten Beyaz Saray yönetiminin giderken iki ülke ilişkilerini bozuk şekilde bırakma histerisi içerisinde olduğunu kaydetti.



"Trump'la iligli hassas bilgiler yok"



Peskov, "İlgili açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Kremlin'in elinde Trump'la ilgili hassas bilgiler yok." dedi.



Amerikan istihbarat birimleri, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunmuştu.



Raporda, Rusya'nın Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı ve Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiaları da yer almıştı.



Trump: Tamamıyla siyasi bir cadı avı



İstihbarat birimlerinin Trump'a daha önce verdiği brifingde, özel hayatı ve mali durumu hakkında Rusya'nın elinde bilgi olduğu iddialarını içeren gizli bir rapor sunulduğu ortaya çıkmıştı. Trump ise iddiaları "Sahte Haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı" diyerek reddetmişti.