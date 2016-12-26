Putin'den Ruhani'ye tebrik! 'Halep'i kutladılar

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Rusya ve İran'ın yardımıyla Halep'in Suriye rejiminin eline geçmesi sonrası Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi arayarak tebriklerini iletti.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili arasında yapılan konuşmada Putin, şunları söyledi:

"TERÖRİZME (!!!) KARŞI BÜYÜK BİR ZAFER ELDE EDİLMİŞ OLDU"



"İki ülkenin işbirliği sonucu, uluslararası terörizme karşı büyük bir zafer elde edilmiş oldu. Şimdi ise terörist (!) gruplarla mücadelenin yanı sıra müzakere sürecini başlatma zamanıdır"

"HALEP ZAFERİ TERÖRİSTLERE (!!!) HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLARINI GÖSTERMİŞ OLDU"



Görüşmede, Ruhani, "Halep zaferi, teröristlere (!) terör yöntemleriyle hedeflerine ulaşamayacaklarını göstermiş oldu. Bu zaferin ardından Suriye devleti ile muhalifler arasında siyasi müzakere sürecinin başlatılması gerekiyor. Kazakistan bunun için uygun bir yerdir" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine değinen Ruhani, “Teröristlerin yeni yöntemlere yöneldiğini gösteren bu tip eylemlere karşı daha dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

YÜZLERCE SİVİL KATLEDİLDİ...

İran, Rusya ve Esed rejiminin işbirliğiyle Halep'i almaya yönelik operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce sivil katledildi. Şimdilerde hayalet şehre dönen Halep, artık Esed rejiminin himayesinde.



Time Türk