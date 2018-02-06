Putin'den Ruhani hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İki lider telefon görüşmesinde, Suriye’de politik çözüm aradı, İsrail-Filistin meselesi ve Yemen gerginliğinden hakkında konuştu. Taraflar ayrıca, İran'ın nükleer programı ile ilgili uluslararası anlaşmayı uygulamak konusundaki kararlılıklarını belirtti.