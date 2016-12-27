Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyanın birçok noktasında durumun zor olduğunu biliyoruz. Dünyadaki problemli ve sıcak noktaların sayısı azalmıyor, uzun soluklu çatışmalar için de çözüm bulunamıyor" ifadelerini kullandı. Özellikle Afganistan sorununa, Ortadoğu'daki problemlere, Suriye krizine ve diğer çatışmalara dikkat çeken Rusya lideri, "Elbette bunlar bizleri rahatsız ediyor. Bugün bir araya gelme ve bu sorunları konuşma fırsatı yakaladığımız için mutluyum" dedi.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 00:30
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