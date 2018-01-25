Putin'den İslam için önemli hamle!

Putin, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Rusya'nın önde gelen İslam alimleri ile bir araya geldi.

Teolojik İslam eğitiminin Rusya'da tekrar canlandırılmasının büyük önem taşıdığına değinen Putin, "Teolojik İslam eğitimi, her zaman derinliğe ve harika bir tarihe sahipti. 1917 devriminden önce Rus Müslüman ilahiyatçıları, dünyanın her tarafında çok saygın insanlar olarak tanınırdı ve görüşleri çok değerliydi.” dedi.

Sovyetler Birliği döneminde ise bu zenginliğin kaybolduğuna işaret eden Putin, "Hükümetimiz, Rusya'da İslam dinine yönelik eğitimin desteklenmesi için adımlar atacak. Çünkü geleneksel İslam, Rus kültürel kodunun önemli bir parçasıdır ve Müslüman toplumu da şüphesiz Rusya'nın çok uluslu halkının önemli bir unsurudur.” dedi.

Rusya'da nüfusun yüzde 15'ini oluşturan yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor.