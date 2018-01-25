Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'den İslam için önemli hamle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Hükümetimiz Rusya’da İslam dinine yönelik eğitimin desteklenmesi için adımlar atacak.” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 20:59
Putin'den İslam için önemli hamle!

Putin, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Rusya'nın önde gelen İslam alimleri ile bir araya geldi.

Teolojik İslam eğitiminin Rusya'da tekrar canlandırılmasının büyük önem taşıdığına değinen Putin, "Teolojik İslam eğitimi, her zaman derinliğe ve harika bir tarihe sahipti. 1917 devriminden önce Rus Müslüman ilahiyatçıları, dünyanın her tarafında çok saygın insanlar olarak tanınırdı ve görüşleri çok değerliydi.” dedi.

Sovyetler Birliği döneminde ise bu zenginliğin kaybolduğuna işaret eden Putin, "Hükümetimiz, Rusya'da İslam dinine yönelik eğitimin desteklenmesi için adımlar atacak. Çünkü geleneksel İslam, Rus kültürel kodunun önemli bir parçasıdır ve Müslüman toplumu da şüphesiz Rusya'nın çok uluslu halkının önemli bir unsurudur.” dedi.

Rusya'da nüfusun yüzde 15'ini oluşturan yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 20:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
    1. Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
    2. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    3. Putin'den İslam için önemli hamle!
    4. YPG'liler cenazelerini kaldırmaya..
    5. Mehmetçik vurdukça dolar çakılıyor! 3..
    6. Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi..
    7. TSK'dan flaş Afrin açıklaması
    8. Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması:..
    9. Niğde'de kamuda çalışan engelli ve..
    10. Afrin'deki zırhlı araçlarda dikkat..
    11. ABD, Ankara'dan cevabı alınca çark etti
    12. Ankara'dan Çipras'a sert yanıt: Kendi..
    13. Davos öncesi ahlaksız Trump'ın..
    14. Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği..
    15. Isparta'da 'torbacı' operasyonu
    16. Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı:..
    17. Ümraniye Belediyesi İle Türkiye..
    18. İHH Suriye’de 181 yetim aileye çamaşır..
    19. İstanbul'un kayıp treni tüm..
    20. Galatasaray'da iki istifa birden
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
    'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'