Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'den gövde gösterisi

Rusya lideri Putin'in sözcüsü Peskov, dün akşam 4 adet balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

27 Ekim 2017 Cuma 11:53
Putin'den gövde gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin uçaklarının, Kuzey ve Pasifik Filosu'nun işbirliği üzerinde çalışıldı" ifadesini kullandı.

Peskov, Putin'in 4 adet balistik füze ateşlediğini belirtti. Plesetsk uzay üssünden "Topol" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı zamanda Pasifik Filosu'nun nükleer denizaltısından 2 adet balistik füze ve Kuzey Filo denizaltısından da bir adet füze fırlatıldı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatların başarıyla geçtiğini belirtti.

DHA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:53
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. Dmitri Peskov
  • OsmanOsman2 sa önce
    Birgün inşallah ALLAH bizede MİLLİ balistik füzeler nasip eder İNŞALLAH
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
  1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
  2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
  3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
  4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
  5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
  6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
  7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
  8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
  9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
  10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
  11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
  12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
  13. Irak'ta ateşkes kararı
  14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
  15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
  16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
  17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
  18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
  19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
  20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler