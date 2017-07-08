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Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Başaramayız!

Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 kapsamında gittiği Hamburg'da açıklamalarda bulundu. Putin ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ardından "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik" dedi. Putin, Suriye’de bundan sonra çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyerek, “Ve bunu Türkiye’siz yapamayız” dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:08
Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Başaramayız!

G20 zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik. Putin ateşkes uzlaşısı da bu değişen yaklaşımın sonucu." ifadelerini kullandı. Suriye’de bundan sonra çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, “Ve bunu Türkiye’siz yapamayız” dedi.

Putin şöyle konuştu;

"Merkel, ABD'nin pozisyonu ile ilgili olarak iklim konularında bizimle uzlaşmaya varmayı başardı. G20 zirvesinin ana konularından birileri kara para aklama, vergi kaçırma, terörle mücadeleydi. Rusya, G20 zirvesinde dijital ekonomi ve siber güvenliğin genel kuralları konularındaki fikirlerini sundu. G20 forumu yararlı ve ekonominin dengelenmesi konusunda katkı sunacak.

'TRUMP İLE ÖZEL BİR İLİŞKİ KURDUK'

Trump ile özel ilişki kurduk, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor.
Trump TV'de göründüğünden çok farklı biri.

ABD İLE RUSYA SİBER GÜVENLİK ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURACAK

Rusya ve ABD spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracak. Rusya'nın ekonomisinin gelişiminin önünde olumsuz meyiller bulunmuyor.

G20 zirvesinin konuları son derece önemli ve pratik bir yansıması var. Trump Hamburg'daki görüşmemizde Rusya'nın ABD'deki seçimlere ‘müdahale' konusunda birçok kez soru sordu, verilen yanıtlara kulak verdi. Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti. Trump hakkında: Eğer ilişkilerimizi Hamburg'daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:08
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