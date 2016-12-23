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Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşürülen Rus uçağı ve Büyükelçi suikastıyla ilgili olarak “Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" dedi.

Putin'den flaş Türkiye açıklaması
Eklenme: 23 Aralık 2016, 13:52
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Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin gazetecilerle düzenlediği yıllık toplantıda sorulara cevap verdi.

Putin Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya büyükelçisi Karlov'la ilgili soruyu da cevapladı.

Putin şöyle konuştu: "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek."

 
EtiketlerVladimir PutinRusyaTürkiye
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