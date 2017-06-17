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Putin'den flaş körfez açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, körfez ülkelerinin, ABD'nin demokratikleştirme politikalarından endişelenmeleri gerektiğini söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:13
Putin'den flaş körfez açıklaması

ABD'li yönetmen Oliver Stone'un 'The Putin Interviews' (Putin Ropörtajları) ismiyle yayınladığı belgeselin yeni bölümlerinden birinde Rusya lideri Putin, ABD'nin Körfez ülkelerine yönelik politikaları ve Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ONLARIN YERİNDE OLSAM...

Putin, Stone'un bir sorusu karşısında, "ABD herkesi demokratikleştirmeye çalışıyor. Dürüst olmam gerekirse, onların yerinde olsaydım ABD'nin bir sonraki hamlesinin ne olacağını düşünürdüm. Bana göre bunu düşünüyorlar. Suriye, Libya ve Mısır'da olanlardan sonra bir sonraki hamlenin ne olacağını anlıyorsunuzdur"

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:13
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