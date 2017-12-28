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Putin'den flaş açıklama! Terör saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki bir markette dün meydana gelen patlamanın terör eylemi olduğunu söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:53
Putin'den flaş açıklama! Terör saldırısı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada yaşananları bir terör saldırısı olarak niteledi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:53
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