Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!

Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…

İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 20'sinin kimliği belli. 15'i yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" dedi. Teröristin farklı bir giysiyle içeriden çıkıp kaçtığını açıklayan Soylu, yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Olay yerindeki dehşet manzarasını da anlatan Soylu, "Biz olay yerine gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı tam bir vahşet" ifadesini kullandı.