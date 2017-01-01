Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileyen Putin "Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör agresifine kararlı bir şekilde yanıt vermek. " dedi.
Bu akitte dun risianin askeriucagi bizdusurduk deyip ortaliklarda dolasiyordu simdi putini tayyibe kardes yaoacak neredeyse. Kafirlerden dost olmaz. Unutmayin bunu.Ve cok islam birligine de guvenmeyin. Dunyada halen yalniziz. Birde daha teknolojimiz yok bosuna havalanmayalim.Ucan F16 veya diger askeri urunlerin kodu amerikalilarin elinde. Isteseler sen ucaklari ucuramazsin. Akit sen cok milletin kafasina fitne sokuyirsun. Senin muslumanliginda supem var yalan degil.VesselamCevapla