Putin'den Erdoğan'a Halep teşekkürü

İstanbul'da SGK Şehit Erol Olçak Kampüsü'nün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam İzmir Tire'de sayın Putin ile telefon görüşmemizde Halep konusunda bir teşekkürleri oldu" diye konuştu. Erdoğan, Putin'in kendisine "Sizilerinde kararlılığı ve işbirliği olmasaydı bunu başaramazdık" dediğini kaydetti.



"DÜN AKŞAM PUTİN'LE BİR GÖRÜŞMEM OLDU"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Maltepe'de düzenlenen törendeki o sözleri:

Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları İdlib'e aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza da alabiliriz. Dün akşam Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Bizlere teşekkürü oldu. Dediler ki: Burada bu insanların kurtuluşunda sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik. İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var. Dünyadan 'bize ne' diyenlere sesleniyorum: Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki: Bu Parlamentoda ne işiniz var? Bu Parlamentoda yer alanın eğer dünya ile ilgili bakışı yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön.