Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'den Erdoğan'a övgü! 'Sizin duruşunuz sayesinde...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 zirvesinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirveye Putin'in, Erdoğan'a hitaben söylediği "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu.'' sözleri damga vurdu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki toplantılar sonrasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN: BÜYÜK ÖLÇÜDE SİZİN DURUŞUNUZ SAYESİNDE SURİYE'DEKİ DURUMU DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN OLDU

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Putin, Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, "Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz" dedi.

Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak da "İkili ilişkilerimizin tam kapsamlı gelişimi, ilgimizi çeken bazı sorunların çözümü için son zamanlarda birçok şey yapıldı" diyen Putin, görüşme kapsamında, ikili ilişkileri tüm yelpazede ele almayı teklif etti.

ERDOĞAN: HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOK FARKLI BİR G20 TOPLANTISI YAŞIYORUZ

Erdoğan ise sözlerine "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi toplantısı yaşıyoruz" diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde… Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor" ifadesini kullandı.

"ŞU ANA KADAR KOYDUĞUNUZ İRADEYE ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:15
  1. Putin
  2. Erdoğan
  3. G20
  4. Dış Politika Haberleri
  • Guclu TurkiyeGuclu Turkiye21 dk önce
    Putin seni seviyorum Allah hidayet nasip etsin Her zaman başkanım zin yanında ol .....AB karesi ne güzel..
  • AsenaAsena23 dk önce
    zaten despotlar bir birini överler dogaldir
  • SelcukSelcuk39 dk önce
    Önce öv, sonra arkadan sok. Ah, ah ...
  • CemşitCemşit51 dk önce
    Anlamanız güzel,..
  • AsenaAsena1 sa önce
    Böyle biline!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ünlü Kemalist kıvırdı! Ben onları kastetmedim...
  1. Ünlü Kemalist kıvırdı! Ben onları..
  2. Ankara'dan Suriyelilerle kardeşlik..
  3. Brezilyalı futbolcu sokak ortasında..
  4. Caniler itiraf etti: Yakalanmasaydık..
  5. O ülkeden FETÖ'ye darbe! Reddedildi...
  6. FETÖ'den ihraç edilen polis evinin..
  7. Kılıçdaroğlu: Bırakın tek yürüyeceğim!
  8. Türkiye'den Yunan bakana sert çıkış
  9. Aziz Yıldırım çılgına döndü! Yunan..
  10. Gemi denize indi, işçiler ikramiyeyi..
  11. Florya'da kıyım var! 15 futbolcu..
  12. Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira..
  13. Şova dönen yürüyüş D-100’ü kilitledi
  14. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bombası
  15. Putin ile Trump arasında ilginç..
  16. Besliyorlardı! Almanya'da PKK da..
  17. Flash TV'nin ünlü sunucusu arkadaşını..
  18. Putin'den Erdoğan'a büyük övgü!..
  19. Savcıdan Aysel Tuğluk'un avukatlarına..
  20. Erdoğan 15 dakika ile kurtulmuştu.....
ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!
Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!