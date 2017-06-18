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Putin'den flaş 15 Temmuz iddiası

ABD'li yönetmen Oliver Stone röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Temmuz darbe girişiminden ABD'nin haberinin olabileceğini söyledi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:58
Putin'den flaş 15 Temmuz iddiası

The Putin Interviews’ (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman kendisine söylemediğini anlatan Putin şu açıklamalarda bulundu:


ABD İSTİHBARAT GÜÇLERİNİN HABERİ VARDI

Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa ki bu konuda bir fikrim yok. O zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor.”

İNCİRLİK'TEKİ ASKERLER DARBEDE GÖREV ALDI

Konuşmasında İncirlik’e de değinen Putin, “Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar” dedi.

Türkiye’de ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, “Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?”

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:58
  1. 15 temmuz
  2. Vladimir Putin
  3. darbe girişimi
  • hamidohamido12 dk önce
    HAAİddaa ya gerek yok darbeyi( big şeytan) abd nin yaptırdınıherkes biliyor ve tahminde etmiştizaten buna bomba haber değil de bombalı haber demek daha yerinde olur
  • izmir izmirliizmir izmirli35 dk önce
    Olabileceğimi? sağır sultan duydu amerika israil ittifaklı darbeyi
  • Betül Betül 56 dk önce
    Abd nin parmağı olduğu ortada açık ve net pkk yı fetocuları beslemiyomu
  • arifarif1 sa önce
    olabileceğini ne demek, bizzat hazırlayan, yapan terörist abddir. Türkiye abdyle artık açıktan mücadeleyi yapmalıldır, sınırlarımızın yanlarında ne kadar unsuru varsa bombalanmalıdır, ne olursa olsun, isterse dünya yıkılsın, daha fazla beklenirse işgal girişimine maruz kalınca içteki köpekler de harekete geçince Türkiye zor durumda kalır
  • hercaihercai1 sa önce
    Ne haberinin olacagi, darbeyi Amerika yapti zaten! Bunu Afrika koylerinde yasayan insanlar dahi biliyor!
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