Putin'den flaş 15 Temmuz iddiası

The Putin Interviews’ (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman kendisine söylemediğini anlatan Putin şu açıklamalarda bulundu:



ABD İSTİHBARAT GÜÇLERİNİN HABERİ VARDI

Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa ki bu konuda bir fikrim yok. O zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor.”



İNCİRLİK'TEKİ ASKERLER DARBEDE GÖREV ALDI

Konuşmasında İncirlik’e de değinen Putin, “Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar” dedi.

Türkiye’de ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, “Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?”