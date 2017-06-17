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Putin'den Arap ülkelerine kritik uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, körfez ülkelerinin, ABD'nin demokratikleştirme politikalarından endişelenmeleri gerektiğini söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:06
Putin'den Arap ülkelerine kritik uyarı

ABD'li yönetmen Oliver Stone'un 'The Putin Interviews' (Putin Ropörtajları) ismiyle yayınladığı belgeselin yeni bölümlerinden birinde Rusya lideri Putin, ABD'nin Körfez ülkelerine yönelik politikaları ve Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ONLARIN YERİNDE OLSAM BİR SONRAKİ HAMLEYİ DÜŞÜNÜRÜM

Putin, Stone'un bir sorusu karşısında, "ABD herkesi demokratikleştirmeye çalışıyor. Dürüst olmam gerekirse, onların yerinde olsaydım ABD'nin bir sonraki hamlesinin ne olacağını düşünürdüm. Bana göre bunu düşünüyorlar. Suriye, Libya ve Mısır'da olanlardan sonra bir sonraki hamlenin ne olacağını anlıyorsunuzdur."

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:06
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  6. Avrupa Haberleri
  • MustafaMustafa5 sa önce
    Putinin abd hakkındaki görüşüne katılmamak elde değil Abd ingilizleri 100 yıl önce yaptığı ortadoğuyu yeniden şekillendirme planını devreye soktu.Yani ingilizler yaparda biz yapamazmıyız der gibiler.Burada Türkiyenin parçalanmamak için her türlü tedbiri alması lazım.
  • OsmanOsman11 sa önce
    Adam belki gizli Müslüman
  • YusufYusuf14 sa önce
    Tespit mukemmel. Aynen katiliyorum sana kardesim.
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