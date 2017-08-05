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Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz cevap

Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek sene düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:28
Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buryatiya ve İrkutsk bölgesindeki orman yangınlarının sonuçlarıyla mücadele hakkında bir toplantıya katıldığı sırada, evi zarar bölge sakinleri ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

"BUNU DÜŞÜNECEĞİM"

Konuşma sırasında, "Bir dahaki seçimlerde aday olmanızı rica ediyoruz" diyen bölge sakinlerine Putin, “Peki, bunu düşüneceğim. Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Bu sene ABD’li yönetmen Oliver Stone ile bir röportaj yapan Putin, seçim ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınmıştı. Ayrıca Putin, 21 Temmuz’da Soçi’de de henüz bu yönde bir karar almadığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:28
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Rusya başkanlık seçimleri
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