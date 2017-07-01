Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'den AB'ye rest!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği ülkelerine karşı yaptırımların süresinin Aralık 2018'e kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33
Putin'den AB'ye rest!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ülkelerine yönelik karşı yaptırımların süresinin Aralık 2018'e kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Rusya’nın karşı yaptırımlarının uzatılması AB'den bir dizi tarım ve gıda ürününün alımına yönelik yasakların uzatıldığı anlamına geliyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, AB'nin Ukrayna'daki kriz yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 26 Haziran'da bir kez daha uzatma kararı almasının ardından karşı yaptırımları uzatmayı planladıklarını söylemişti. AB'nin 2014'ten beri uyguladığı yaptırımlar Rusya'nın finans ve enerji sektörünü hedef alıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33
  1. Vladimir Putin
  2. Avrupa Birliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    1. Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    2. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    3. Yusufçuklar, sincaplar ve yavru..
    4. Kask takmayan motosikletçilere ceza..
    5. Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması
    6. İstanbul’da sıcak hava bunaltıyor
    7. ABD'li teröristler Suriye'de cirit..
    8. Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK..
    9. Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
    10. Çorum’da bonzai operasyonu
    11. İzmir’de makilik alanda çıkan yangın..
    12. 'Kebapçı Celal' tutuklandı!
    13. Büyük İstanbul Tüneli'ne ilk kazma..
    14. Parke deposunda yangın
    15. Alaplı mezarlıkları yenileniyor
    16. Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler..
    17. Hayvanseverler sokak hayvanları için..
    18. ABD'den skandal karar! Uyuşturucu..
    19. PYD'li teröristler Suriye sınırında..
    20. Yabancılara konut satışında Trabzon..
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!