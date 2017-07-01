Putin'den AB'ye rest!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ülkelerine yönelik karşı yaptırımların süresinin Aralık 2018'e kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Rusya’nın karşı yaptırımlarının uzatılması AB'den bir dizi tarım ve gıda ürününün alımına yönelik yasakların uzatıldığı anlamına geliyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, AB'nin Ukrayna'daki kriz yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 26 Haziran'da bir kez daha uzatma kararı almasının ardından karşı yaptırımları uzatmayı planladıklarını söylemişti. AB'nin 2014'ten beri uyguladığı yaptırımlar Rusya'nın finans ve enerji sektörünü hedef alıyor.