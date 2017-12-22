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Putin'den ABD'ye nükleer tehdit! 'Karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'na uymamakla suçlayarak, karşılık verme hakları olduğunu söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 15:33
Putin'den ABD'ye nükleer tehdit! 'Karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmeye çalışmakla suçladı.

Moskova’nın Washington’un bu hamlelerine karşı cevap vermeye hakkı olduğunu söyledi.

İki taraf da birbirini Soğuk Savaş’ın bitmesine yardım eden anlaşmayı bozmakla suçluyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan anlaşma, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzili olan tüm karadan fırlatılan güdüm füzelerini yasaklıyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • isyankar,42isyankar,421 gün önce
    abd,nukler.konusunda,SSCB,moskova haklıgörüyorum trump.ne yapmak istiyor anlamakçok,zor tabiki trump,savas diye haykırıyoro,beyaz sarayda keyf yapsın suçsuz yoksulaskerler olsun dünya bilmelidir bu adam,akilve,piskoleji bozuk bir neyi tehditler meydanokuması soru işaretlerini veriyor budala,42
  • DenizDeniz1 gün önce
    Trump ve putin.Dünyayı kin nefret ve öfke üzerinden kaosa sürüklemek için seçilmiş iki lider. Bu iki liderin oyuncagi olmamak lazım.Belli ki kaos oluşturup doğal seleksiyon ile yeni üstün insanı ve düzeni ortaya cikaracaklar.
  • Ömer gencÖmer genc1 gün önce
    ABD hangi sözleşmeye uymus ki ...
  • Oğuz kağanOğuz kağan1 gün önce
    Boş laf başkalarını vurmayın yeter
  • oğuz boyuoğuz boyu1 gün önce
    her ne kadar nükleer savaş başlıkllı füzelere karşı olsamda madem başkalarında var.bizdede olmalı hemde savunma füzelerinden daha hızlı hemde çook çok uzun menzilli.nedenmi kan emicilerin göbeğinden vurabıleceğimizi bilmeleri için.
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