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Putin'den 15 Temmuz darbe girişimi açıklaması! Mümkün değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD istihbarat güçlerinin Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminden haberdar olmamasının mümkün olmadığını söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 09:29
Putin'den 15 Temmuz darbe girişimi açıklaması! Mümkün değil

'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"FETO DARBE GİRŞİMİNDE YER ALDIYSA ABD'NİN BİLMEMESİ ÇOK ZOR"

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."

Sputnik'in haberine göre konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.

"TÜRKİYE’DEKİ ABD'YE AİT NÜKLEER SİLAHLARIN BAŞINA NELER GELEBİLİR?"

Türkiye’de ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, “Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?”

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:29
  1. Putin
  2. İncirlik Üssü
  3. ABD
  4. 15 temmuz darbe girişimi
  • SadiSadi22 sa önce
    MİT ede güven olmuyor. ...DARBEDEN haberi vardı hemde günler öncesinden. ....! Ama Cumhurbaşkanı na haber vermiyor? Darbenin sonunu bekliyor:başarılı darbe ihtimali...??? DARBEYİ Referandumda EVET diyen imanlı Türk ve Kürt milleti durdurdu. ...
Bugünkü Akit

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