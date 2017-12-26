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Putin ve Trump'a büyük şok! El değiştiriyor

Hindistan gelecek yıl İngiltere ve Fransa'yı geride bırakarak dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacak. Çin de 2032'de birinciliği ABD'den alacak.

26 Aralık 2017 Salı 16:00
Putin ve Trump'a büyük şok! El değiştiriyor

Merkezi Londra'da olan Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (Cebr) tarafından yayımlanan '2018 Dünya Ekonomi Ligi' raporuna göre, Hindistan 2018 yılında İngiltere ve Fransa'yı geride bırakarak dünyanın beşinci büyük ekonomisi konumuna gelecek.

Cebr'in raporunda, Asya ekonomilerinin gelecek 15 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesini domine edecekleri belirtildi. Hindistan 2027 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'yı da geride bırakacak ve dünyanın en büyük 4'üncü ekonomisi olacak.

Cebr Başkan Yardımcısı, "Geçici geri çekilmeler olsa bile, Hindistan ekonomisi 2018'de hem İngiltere hem de Fransa'yı geride bırakan dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline gelecek" diye konuştu.

ÇİN 2032'DE BİRİNCİLİĞİ ABD'DEN ALACAK

Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi unvanını 2032 yılında ABD'den alacağını öngören Cebr, raporda "Başkan Trump'ın ticaret üzerindeki etkisinin beklenenden daha hafif olması nedeniyle, ABD global ekonomideki liderliğini önceki raporda öngördüğümüzden sadece 1 yıl daha uzun sürdürülebilecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA GERİLEYECEK

Cebr'in tahminlerine göre, 2018 yılında 7'nci sıraya gerileyecek olan İngiltere, 2020 yılında yeniden 6'ncı sıraya yükselecek. Ancak 2028 yılında yerini Brezilya'ya bırakacak.

Düşük petrol fiyatlarına karşı kırılgan olan Rusya ise, 2032'de şu an bulunduğu 11'inci sıradan 17'nci sıraya gerileyecek.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:00
  1. ABD
  2. Çin
  3. Fransa
  4. Hindistan
  5. İngiltere
  6. Rusya
  7. Almanya

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