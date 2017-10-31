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Putin, Stalin'i eleştirdi: Mazur göremeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski SSCB lideri Josef Stalin dönemindeki baskıların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini söyledi.

31 Ekim 2017 Salı 13:01
Putin, Stalin'i eleştirdi: Mazur göremeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SSCB'deki Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü olan dün Moskova'da 30 metre uzunluğundaki ve eski SSCB lideri Stalin döneminde GULAG sistemi altında faaliyet gösteren esir kamplarının parçalarıyla yapılan ‘Keder Duvarı'nın açılışını yaptı.

Putin, 1930'lu yıllarda SSCB'deki siyasi baskının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını belirterek, toplumda karşıtlık yaratma girişimlerinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Stalin dönemindeki devlet terörü kapsamında herhangi bir kişinin uydurma ve absürt cezalarla karşılaşabildiğini belirten Putin "Milyonlarca insan halk düşmanı olarak yaftalandı, infaz edildi, sakatlandı, hapishanelerde işkencelere maruz kaldı ve sürgün edildi. Bu korkunç geçmiş ulusal hafızamızdan silinemez ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz. Milyonlarca insan öldü, acı çekti. Bunu görmek ve açıklaması olmadığını anlamak için ülkemizde çok sayıda olan toplu mezarları görmek yeterli" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki bu infaz kampanyasının Rusya halkı için bir trajedi olduğunu belirten Putin, bugün de bunun izlerinin hissedildiğini ve görevlerinin bunu unutturmamak olduğunu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:01
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. SSCB
  3. Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü
  4. SSCB lideri Stalin
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