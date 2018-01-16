Putin: Sovyetler'de yeni din kuruldu

18 Mart’taki başkanlık seçimlerine hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komünizmi Hristiyanlık ile karşılaştırdı. Putin, “Komünizmin temeli zaten Hristiyanlık. Lenin’in Kızıl Meydan’da sergilenmeye devam eden naaşı da Hristiyanlıktaki azizler gibi” iddiasını ortaya attı.



Rossiya 1 televizyonunun Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programı, Putin’in ‘Valaam’ filmi için verdiği röportajdan alıntılar yayımladı.



“Belki şimdi bazılarının hoşlanmayacağı bir şey söyleyeceğim, ama yine de düşündüğüm şekilde aktaracağım. Öncelikle, inanç her zaman bize eşlik etti, ülkemiz ve halkımızın en zor dönemlerinde inancımız güçlendi. Din adamlarının öldürüldüğü, mabetlerin yıkıldığı, tanrıyla mücadeleyle geçen ağır yıllarımız da oldu. Ama aynı zamanda yeni din oluşturuluyordu” diyen Putin, şöyle devam etti; ”Komünist ideolojisi aslında Hristiyanlığa çok benzer. Kutsal kitapta olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet kavramları bu ideolojide de var. Komünizmi inşa edenlerin kuralları da bir nevi süblimasyon, İncil’den yapılan alıntı; yeni herhangi bir şey bulunmadı.”



‘LENİN DE ADETA BİR AZİZ’



Komünistlerin Lenin’le kurduğu ilişkiyi Hristiyanlıkta azizlere duyulan sevgiyle karşılaştıran Putin, şu görüşü savundu: “Bakın, Lenin’i mozoleye koydular. Bunun, Ortodokslar ve genel olarak Hristiyanlar için azizlerin kalıntılarından ne farkı var? Birileri bana Hristiyanlıkta böyle bir şey yok diyor. Nasıl yok, (Yunanistan’daki) Aynoroz Adası’na gidin bakın, orada azizlerin kalıntıları var, bizim ülkede de azizlerin kalıntıları var”.



