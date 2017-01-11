“Putin psikolojik savaş uyguluyor”

Münübe Yılmaz

ABD’nin yeni başkanı Donand Trump’ın, başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala, aralarında NATO’nun Romanya eski danışmanının da bulunduğu, 10 farklı ülkeden 17 politikacı, Trump’a bir mektup yazarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konusunda uyarıda bulundu. Mektupta, Trump’ın, Putin’e gösterdiği müsamahanın devam etmesi halinde, tüm dünyayı etkileyecek bir savaşın kıvılcımlanmaya başlayacağı yazıldı. Romanya, İsveç, Slovakya, Almanya, Estonya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin , önde gelen politikacıları ortak yazdıkları mektupta, Trump’tan, yapılan tavsiye ve uyarıları dikkate alması istendi. “ Sayın Trump, Putin’e güvenme ve ilişkilerinizi devam ettirme konusunda yaklaşımınızı acilen frenlemeniz gerekmektedir.” cümlelerine yer verilen mektupta, Rusya’nın ABD’yi, Ukrayna üzerinde gerçekleştirmek istediği planları için kullanacağına dikkat çekildi. Putin ile yapılan bir anlaşmanın hiç bir şekilde barış getirmeyeceğini, aksine tüm dünyayı büyük bir savaşa sürükleyeceğini bildiren politikacılar, “Putin, verilen herhangi bir tavizi de zayıflık olarak algılayacaktır” ifadelerinde bulundular. Mektubun sonunda ” Putin, suan psikolojik bir savaş uyguluyor. Özellikle Amerika’nın itibarını zedelemek için de , sadece askeri gücünü değil, aynı zamanda siber saldırılarını da kullanarak, enerji ve ekonomik alanlardaki baskılarını arttıracaktır” uyarıları bulunurken, ABD’nin en samimi ve kuvvetli dostunun Batı ülkelerinden başkası olmadığı vurgusu yapıldı.