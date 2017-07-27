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Putin onayladı! 50 sene daha Suriye'deler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan hava üssünün 50 yıl daha kullanılmasını öngören anlaşmayı onayladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 17:01
Putin onayladı! 50 sene daha Suriye'deler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümetiyle yapılan havaüssü anlaşmasını onayladı.

Rusya'nın, Lazkiye'de bulunan Hmeymim havaüssünü 50 yıl daha kullanmasını öngören anlaşma Putin'in onayıyla yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma Ocak ayında imzalanmış, ardından Rusya parlamentosunun iki kanadı tarafından da onaylanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:01
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  2. Putin
  3. suriye
  4. Vladimir Putin
  5. lazkiye
  • Geçici KalıcısınızGeçici Kalıcısınız54 dk önce
    Yok öyle! En kısa zamanda tirolup gideceksiniz. Önümüzdeki 50 yılın planını İslam Dünyası yapacak, siz ona uyacaksınız.
Bugünkü Akit

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