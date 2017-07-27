Putin onayladı! 50 sene daha Suriye'deler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümetiyle yapılan havaüssü anlaşmasını onayladı.

Rusya'nın, Lazkiye'de bulunan Hmeymim havaüssünü 50 yıl daha kullanmasını öngören anlaşma Putin'in onayıyla yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma Ocak ayında imzalanmış, ardından Rusya parlamentosunun iki kanadı tarafından da onaylanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...