Putin, kod adını açıkladı!

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Putin'in girişimiyle kurulan, sanat, spor ve bilim üzerine eğitim veren Sirius Akademisi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri, "Bildiğiniz gibi, ben çalışma hayatıma dış istihbarat kurumlarında başladım. O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum. Ancak artık takma ad kullanmama gerek yok. İstihbarat okulundayken takma adım Platov'du" dedi.

​'SOSYAL MEDYADA TAKMA AD KULLANMADIM'

Putin, sosyal medyada ise herhangi takma ad (nick) kullanmadığını ifade etti.