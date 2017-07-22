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Putin, kod adını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat okulunda eğitim görürken kullandığı takma adın 'Platov' olduğunu açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
Putin, kod adını açıkladı!

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Putin'in girişimiyle kurulan, sanat, spor ve bilim üzerine eğitim veren Sirius Akademisi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri, "Bildiğiniz gibi, ben çalışma hayatıma dış istihbarat kurumlarında başladım. O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum. Ancak artık takma ad kullanmama gerek yok. İstihbarat okulundayken takma adım Platov'du" dedi.

​'SOSYAL MEDYADA TAKMA AD KULLANMADIM'

Putin, sosyal medyada ise herhangi takma ad (nick) kullanmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. Sirius Akademisi
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