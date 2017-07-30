Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık

Putin, Rus Donanma Günü vesilesiyle bugün St. Petersburg kentinde düzenlenen resepsiyonda, yerel sanayi ve bilimin yardımıyla ulusal savunmayı güçlendirme çalışmalarının başarıyla ilerlediğini belirterek, donanmaya modern gemilerin sağlandığını kaydetti.

Putin, "Bu yıl, 30 geminin daha hizmete sunulması planlanıyor. Donanmamızın, modern silahların oranını ve savaş gemilerinin kalitesini artırma yönündeki diğer planlarına sıkıca uyacağız" dedi.



GEÇEN YIL 24 GEMİ, 2 DENİZALTI VE 1 DE İKMAL GEMİSİ

Sputnik'in haberine göre Rus lider, geçen yıl donanmaya 24 savaş gemisi, 2 denizaltı ve 1 ikmal gemisinin sağlandığını hatırlattı.