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Putin, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

02 Temmuz 2017 Pazar 00:24
Putin, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ortak çıkarları güçlendirecek ikili ilişkiler, özellikle enerji ve yatırım alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini ele aldı.

Telefon görüşmesinde, Putin ve Al Sani, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 00:24
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