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Putin kameralar önünde bakanına fırça attı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı'nda Ekonomi Bakanı Özel Kalem Müdürüne hesap sordu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
Putin kameralar önünde bakanına fırça attı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı için Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.

Toplantının gündemi hakkında bakanlarından tek tek bilgi alan Putin bir ara Ekonomi Bakanlığı özel kalem müdürü Andrey Ivanov'a dönerek "ruble ile gümrük vergisi hesaplanması" konusunda neler yapıldığını sordu. Gündemde olan konunun halen çalışmalarının sürdüğünü belirten İvanov'a Putin tepki gösterdi. 

"ÇÖZÜN O ZAMAN"

Putin'in sorusuna cevap veren İvanov, koun hakkında bir takım sıkıntıların bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Putin, "bu mesele bu kadar zor mu, sorun nedir?" sorusunu sorunca İvanov telaşlandı ve "hayır efendim hiçbir zorluk yok. En kısa süre içerisinde çözeceğiz" cevabını verdi. Sonrasında Putin İvanov'a sert bir biçimde "çözün o zaman" diyerek Özel kalem Müdürüne kameraların önünde fırça attı. 

Öte yandan Putin'in kameralar önünde sergilediği vücut dili, bu konuya ne kadar sinirlendiğini gözler önüne serilirken, Putin'in bakanını fırçaladığı anlar an be an kaydedildi.

PUTİN'İN MEŞHUR FIRÇALAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ilk fırçalaması değil. Daha önce de ekonomik konularda fabrika sahiplerini ve patronlarını topladığı bir görüşmede, işçilere neden maaşlarının ödenmediğini canlı yayında sormuş, hatta sormakla kalmayıp herkesin önünde azarlamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
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