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Vladimir Putin İstanbul’a gelecek mi ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in G20 zirvesinin ardından İstanbul’a ziyaret gerçekleştireceği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:54
Vladimir Putin İstanbul’a gelecek mi ?

Rusya Devlet Başkanı Putin’in basın sözcüsü Dmitri Peskov, Rus medyasında yer alan Putin’in G20 zirvesinin ardından İstanbul’a ziyaret gerçekleştireceği haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Gazetecileri yalnızca doğrulanmış bilgiyi kullanmaya çağıran Peskov, doğru bilgi kullanılmasının medyanın imajını iyileştirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

G20 zirvesi Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek. G20 zirvesi kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:54
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