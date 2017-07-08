Putin ile Trump arasında ilginç diyalog! 'Seni üzen onlar mı'

Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde, daha önce sadece telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ilk kez yüz yüze görüştü.

Putin ve Trump, görüşmenin başında birbirleri ile tanıştıklarından ve bir araya geldiklerinden memnun olduğunu belirtti. Putin, görüşmede ikili ve uluslararası sorunları ele almak istediğini dile getirerek görüşmenin başarılı geçeceğini ümit ettiğini kaydetti.

Görüşmelere liderlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer aldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinin kısa olmasına rağmen gündeminde Suriye, Ukrayna, Kore sorunları gibi birçok konuların ele alacağı bildirilmişti.

Putin'le bir araya gelmekten memnun olduğunu ve Rus liderle konuşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, Putin'le bir arada bulunmanın kendisi için onur olduğunu vurguladı.

Putin de, Trump'la tanıştığına memnun olduğunu ve görüşmenin sonuç vermesini umduğunu kaydetti.

Rusya ve ABD mevcut sorunları çözmek istiyorsa telefon görüşmelerinin yeterli olmayacağını kaydeden Putin, Trump'la daha fazla görüşmeleri gerektiğini ifade etti.

Russia Today'ın haberine göre görüşmeden önce iki lider arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Putin fotoğraf çeken basın mensuplarını Trump'a göstererek, 'Seni üzenler onlar mı?" diye sordu.