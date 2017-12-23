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Putin: Hiç bir güç engel olamayacak!

Putin, ülkesinin zaferden zafere koşacağını ve hiçbir gücün ileriye dönük bu harekete engel olamayacağını belirtti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:42
Putin: Hiç bir güç engel olamayacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin zaferden zafere koşacağını ve hiçbir gücün ileriye dönük bu harekete engel olamayacağını belirtti.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin seçim kongresinde konuşan Putin, "Bizim ortak çalışmalarımız, irademiz, enerjimiz ve Rusya'nın bugünü ve yarını için sorumluluğumuz, ülkenin layık olduğu, atılımcı, geri dönülmez kalkınmasının en güvenilir garantisi. Başarımızdan eminim, çünkü milyonlarca Rusya vatandaşı bizimle" ifadelerini kullandı.

''ZAFERDEN ZAFERE KOŞACAĞIZ''

"Biz birlikteyiz, birlikte ileriye doğru yürüyoruz" diyen Elbette Rusya'nın bu ileriye dönük hareketini durduracak hiçbir güç yok ve biz yürüyeceğiz, zaferden zafere koşacağız" diye konuştu.

Rusya'nın, sevinç, zorluk ve sorunlara sahip milyonlarca çok farklı insan anlamına geldiğini kaydeden Putin, "Bu insanlar çalışıyor, emek sarf ediyor, aile kuruyor, çocuk yetiştiriyor, yani bin yıllık tarihimiz devam ediyor" dedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:42
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  • Adem kulAdem kul44 dk önce
    Adam ülkesindeki insanların aile kurabilmesını ve çocuk yetistirmesini o kadar önemsiyor ve diyor ki bin yıllık Rus tarihi devam ediyor. Bizim ülkemiz ne yapıyor. Aileler yıkılıyor. Çıkarılan feminist kanunlarla Aile kurumu dinamitleniyor. Bin yıllık tarihimizde hiç olmadığı kadar aile kurumu yıkık . Çocuklar bilinçsiz. Sadece mal üreterek geleceğimizi inşa edemeyiz. Aile ve insan üretemiyoruz. Hatta feminist kanunlarla aile ve erkekler bitiriliyor.Not: kimse ezbere fetocu falan gibi saçma sapan şeyler yazmasın. Ben hükümete diyorum ki sirtinizda akrep var ve sizi dolayısıyla millet olarakta bizi sokacak. Buna karşı tedbir almanız gerekiyor. Ama siz o akrebi çokta ciddiye almıyorsunuz. Böyle diyorum . Herkes anlasın bunu.
  • LokmanLokman1 sa önce
    Zafer islami dir
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????1 sa önce
    Trkiyenin rolünü veya ABD ninyerini almaya çalışıyor...da biz neden yardım edelim acaba
  • İkinci abdİkinci abd1 sa önce
    Bu İslamcılar denize düştük en iyisi yilana mi sarılmak diyor yoksa zaten İslam la alakasız iranci,mao cu münafıklar...Neden İslam alemini değilde Rusya yı şişirelimki???
  • Ramzan özRamzan öz2 sa önce
    Reis abd itraile nasıl kazık attıysa aynı kazığı sanada atacak inş
  • Ertuğrul Ertuğrul 2 sa önce
    Bu lavuk Putin zaferden zafere koşacağız derken çarın vasiyetinde yazan İstanbul alınmalı dediği zafer ı kast ediyorsa alır aha bunu..
  • EymanEyman3 sa önce
    Sn. Övmüyor, parlatıyor! Gereken bir şişirme. Amerika'nın gücüne karşı bir güç. Domuza karşı köpek...
  • NN4 sa önce
    ZAFER ALLAHİN VEÜMMETİNİN OLACAK KİM HAKKI ÜSTÜN TUTAR KİMADALETİ SAĞLARİŞTE ONLAR İŞTE ONLARZAFERERENLER OLACAKTIR
  • Ertuğrul Ertuğrul 4 sa önce
    Abd bin karizması çizildi meydan boş
  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım 5 sa önce
    Siz ruslar Suriye'de akıttığınız 10 binlerce masumun kanında boğulacaksınız Allahı zalimlerin yaptıklarından habersizmi sandın kahbe moskof
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