% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Putin Erdoğan'a telefon!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonuçlarını tebrik etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Putin Erdoğan'a telefon!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucundan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.

 
EtiketlerrusyaPutinTelefontebrikCumhurbaşkanı ErdoğanDış Politika Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:09
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?