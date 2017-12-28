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Vladimir Putin emri verdi: Gördüğünüz yerde vurun!

Putin, bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda görüldükleri yerde öldürülmelerini emretti.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:25
Vladimir Putin emri verdi: Gördüğünüz yerde vurun!

Putin, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, ülkedeki emniyet yetkililerine, teröre karşı daha sert tedbirler alınması için talimat verdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg’daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi.

Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, ”Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti:

BULUNDUĞU YERDE ÖLDÜRMELERİNİ SÖYLEDİM

Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim.

Rus haber ajansı TASS’da yer alan haberde Putin, Suriye askeri operasyonuna katılan askerler ile görüşmede, ”Dün St. Petersburg’da yapılan bir terör eylemidir, Federal Güvenlik Servisi de başka terör eylemi teşebbüsünün önünü kesti” dedi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:25
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  3. Rusya Devlet Başkanı
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