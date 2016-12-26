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Putin emir verdi! Bütün gece…

Soçi'den havalandıktan dakikalar sonra düşen uçağın enkazı ve cesetlere ulaşmayı hedefleyen büyük operasyonda, üç binden fazla insan yer alıyor. Gemiler, savaş uçakları, helikopterler ve su altına inebilen araçların da katıldığı arama kurtarma faaliyetleri, tüm gece sürdü.

Putin emir verdi! Bütün gece…
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:47
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Rusya, yolcuları arasında ünlü Kızıl Ordu Korosu üyelerinin de bulunduğu uçağın dün Karadeniz'e düşmesiyle büyük bir arama operasyonu yürütüyor.

Yaşamını yitirenlerin cesetlerini denizden çıkarmayı amaçlayan operasyona 3 binden fazla görevli katılıyor ve arama faaliyetleri günün 24 saati devam ediyor.  BBC, gemiler, savaş uçakları, helikopterler ve su altı araçlarının aralıksız şekilde Karadeniz'i taradığını bildiriyor. Arama kurtarma ekibinde 109 dalgıç bulunuyor.

Resmi açıklamalara göre, ekipler kıyının 10 kilometre açığına odaklanmış durumda ve uçağın düştüğü derinlik 70 metreyi buluyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun durmaksızın devam edeceğini söyledi.

11 CESET SUDAN ÇIKARILDI

Kazadan hemen sonra başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde, ilk cesetler dün öğle saatlerinde suda bulunmuştu. Şimdiye kadar sudan 11 ceset çıkarıldı.

Tüm yolcular ve mürettebatın öldüğü Tupolev Tu-154 tipi uçakta, Alexandrov Korosu, bilinen adıyla Kızıl Ordu Korosu da bulunuyordu. Tüm üyeleri ölen koro, Suriye Lazkiye'deki Hmeymim Üssü'nde görev yapan Rus askerlerine Noel konseri vermek üzere yola çıkmıştı.

RUSYA YAS TUTUYOR

Başkent Moskova'dan kalkan uçak yakıt ikmali için Soçi şehrindeki Adler Havaalanı'na iniş yapmış, Soçi'den havalandıktan 20 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, ülke çapında bir günlük ulusal yas ilan etti. Rus lider, "Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütecek ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek için de gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Kazanın nedeniyle ilgili henüz bir bilgi yok. AP’ye konuşan Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Soholov, kazanın terör de dahil tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

 
EtiketlerRusyauçakkazaTupolev Tu-154SuriyeLazkiyeSoçiHmeymimKızıl Ordu Korosuson dakikason dakika haberlerihaberlerOrduMoskovaKaradenizVladimir Putin
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osmanoğlu2023

acaba suriyede ne yapıyoruz diye ruslar tefekkür edecekmi..!

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