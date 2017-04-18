Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucu tebrik etti.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 21:21
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 21:21
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucu tebrik etti.
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