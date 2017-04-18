% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonuçlarını tebrik etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 21:21

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucu tebrik etti.

 
Etiketlerputin erdoğanerdoğan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 21:21
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?