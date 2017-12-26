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Putin bahaneyi buldu: Geri dönebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerinin bir kısmını geri çeken Rusya'nın gerekli görmesi durumda Suriye’ye geri döneceklerini söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 11:35
Putin bahaneyi buldu: Geri dönebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlerinin bir kısmını geri çeken Rusya'nın gerekli görmesi durumda Suriye’ye geri döneceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, “Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye’de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye’de terörle mücadeleye devam ederiz” dedi ve ekledi, “Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik."

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:35
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